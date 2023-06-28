Призначено керівника Окружної прокуратури міста Суми

На посаду керівника Окружної прокуратури міста Суми призначено Олександра Ковтуна.

Фото: sumy.gp.gov.ua

28 червня керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко представив колективу Окружної прокуратури міста Суми новопризначеного керівника – Олександра Ковтуна. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

«Вітаючи з призначенням, Олександр Панченко зазначив, що Олександр Миколайович в органах прокуратури вже більше 20 років, відтак має достатній досвід та зможе організувати роботу на належному рівні. У свою чергу Олександр Ковтун подякував керівництву прокуратури за надану довіру та запевнив, що докладе максимум зусилля задля виконання поставлених завдань.

Довідково: Ковтун Олександр Миколайович народився у 1977 році в м. Ромни. У 2002 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Трудову діяльність у органах прокуратури розпочав з посади помічника прокурора м. Ромни. У Роменській прокуратурі Олександр Ковтун працював упродовж 19 років. Попередня займана посада з 2021 року – керівник Конотопської окружної прокуратури.

Нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України», - сказано у повідомленні.

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