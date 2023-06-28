Назначен руководитель Окружной прокуратуры города Сумы

На должность руководителя Окружной прокуратуры города Сумы назначен Александр Ковтун.

Фото: sumy.gp.gov.ua

28 июня руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко представил коллективу Окружной прокуратуры города Сумы нового руководителя – Александра Ковтуна. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

«Поздравляя с назначением, Александр Панченко отметил, что Александр Николаевич в органах прокуратуры уже более 20 лет, поэтому имеет достаточный опыт и сможет организовать работу на должном уровне. В свою очередь Александр Ковтун поблагодарил руководство прокуратуры за предоставленное доверие и заверил, что приложит максимум усилий для выполнения поставленных задач.

Ковтун Александр Николаевич родился в 1977 году в г. Ромны. В 2002 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника прокурора г. Ромны. В Роменской прокуратуре Александр Ковтун работал 19 лет. Предыдущая занимаемая должность с 2021 года – руководитель Конотопской окружной прокуратуры.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины», - говорится в сообщении.

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