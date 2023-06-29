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Депутаты поддержали создание двухмесячного запаса бензина и дизеля

07:30, 29 июня 2023
Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект о создании двухмесячного резерва нефти и нефтепродуктов.
Депутаты поддержали создание двухмесячного запаса бензина и дизеля
Фото: pixabay.com
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Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса законопроект №9024-д авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, которым, между прочим, предлагается создать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, которых должно хватать на 61 день.

Законопроектом предлагается установить, что для обеспечения повышенного уровня безопасности и устойчивой поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, а также с целью внедрения надежного и прозрачного механизма поставки нефти и нефтепродуктов, основанного на принципе солидарности Договаривающиеся Стороны Договора об учреждении Энергетического Сообщества, создают минимальные запасы нефти и нефтепродуктов.

Решение об объявлении кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов в случаях, предусмотренных законодательством Украины, принимает Кабинет министров.

Минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые должны храниться в кризисной ситуации, должно хватать на 61 день среднесуточного внутреннего потребления. При этом определено, что нефть и/или нефтепродукты из минимальных запасов нефти и нефтепродуктов могут быть переданы в залог с целью получения банковской гарантии. Создание других обременений минимальных запасов нефти и нефтепродуктов правами третьих лиц, а также обращение взыскания на них по обязательствам каких-либо лиц не допускается.

Порядок создания, управления и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов утверждается Кабинетом Министров Украины.

Сохранять минимальные запасы рынка, в случае принятия законопроекта, будут компании-операторы, а также компании, реализующие бензин и другие нефтепродукты. При этом запрещается передавать на хранение минимальные запасы нефти и нефтепродуктов компаниям, в отношении которых применены санкции.

В случае если владельцы АЗС не будут формировать резервы нефти и нефтепродуктов, с них будет взыскано 25% рыночной стоимости минимальных запасов топлива.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров зарегистрировал законопроект, предусматривающий повышение акцизов на бензин и сжиженный газ.

Автор: Ярослав Конощук

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