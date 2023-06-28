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Каховское водохранилище превращается в реку, — экологи

22:22, 28 июня 2023
Образовавшаяся на месте Каховского водохранилища река в засушливый период года будет пересыхать, во влажный — снова наполняться водой.
Каховское водохранилище превращается в реку, — экологи
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Украинские экологи обеспокоены тем, что в результате российского теракта Каховское водохранилище превращается в реку.

Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины изучили спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища, предоставленные Европейским космическим агентством (спутник Sentinel-2А).

За этими снимками можно увидеть многочисленные очень мелкие водоемы площадью около 0,1 км. Их не следует учитывать при вычислении площади остатков водохранилища, пишут ученые, поскольку они никоим образом не соединены с другими водоемами и руслом Днепра и его ответвлениями, поэтому быстро пересохнут.

Однако есть и большие водоемы, соединенные с основным руслом или соединенные с ним проливами. Они указывают на более глубокие участки водохранилища.

По фото можно заметить, что граница суши и водной поверхности проходит примерно по изобату 10 м. То есть Каховское водохранилище осушено на глубину 10 метров. На этом же рисунке показаны и другие изобаты, соответствующие глубине 11 или 12 метров. Очевидно, эти остаточные водоемы довольно мелкие, поэтому запас воды у них невелик и они могут быстро пересохнуть. На одном из снимков есть и изобата с глубиной 15 м, однако она проходит у левого берега водохранилища и соответствует руслу Днепра.

Само русло также заметно на космическом снимке Sentinel-2A, сделанном в видимом диапазоне. Также заметно, что большая часть площади водохранилища имеет светло-коричневый цвет, характерный для сухой поверхности.

То есть, сейчас мы наблюдаем формирование, а точнее, восстановление русла реки Днепр, пишут ученые.

А вот река, образовавшаяся на месте Каховского водохранилища, в засушливый период года будет пересыхать, во влажный снова наполняться водой.

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