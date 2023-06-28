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Каховське водосховище перетворюється на річку, — екологи

22:22, 28 червня 2023
Річка, що утворилася на місці Каховського водосховища, в посушливий період року буде пересихати, у вологий — знову наповнюватися водою.
Каховське водосховище перетворюється на річку, — екологи
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Українські екологи занепокоєні тим, що внаслідок російського теракту Каховське водосховище перетворюється на річку.

Так, вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України вивчили спектрозональні знімки території Каховського водосховища, надані Європейським космічним агентством (супутник Sentinel-2А).

За цими знімками можна побачити численні дуже дрібні водойми площею близько 0,1 км². Їх не слід враховувати під час обчислення площі залишків водосховища, пишуть науковці, оскільки вони жодним чином не з'єднані з іншими водоймами та руслом Дніпра і його відгалуженнями, тому швидко пересохнуть.

Однак є й більші водойми, з'єднані з основним руслом або з'єднані з ним протоками. Вони вказують на глибші ділянки водосховища.

За фото можна помітити, що межа суходолу і водної поверхні проходить приблизно по ізобаті 10 м. Тобто Каховське водосховище осушено на глибину 10 метрів. На цьому ж малюнку показано й інші ізобати, що відповідають глибині 11 або 12 метрів. Вочевидь ці залишкові водойми досить дрібні, тому запас води в них невеликий і вони можуть швидко пересохнути. Так, на одному зі знімків є й ізобата з глибиною 15 м, проте вона проходить біля лівого берега водосховища і відповідає руслу Дніпра.

Саме русло також помітно на космічному знімку Sentinel-2A, зробленому у видимому спектрі. Також помітно, що значна частина площі водосховища має світло-коричневий колір, характерний для сухої поверхні.

Тобто нині ми спостерігаємо формування, а точніше, відновлення русла річки Дніпро, пишуть науковці.

А ось річка, що утворилася на місці Каховського водосховища, в посушливий період року буде пересихати, у вологий — знову наповнюватися водою.

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