Народні депутати пропонують встановити відповідальність за надання психологічної допомоги без належної освіти

28 червня у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які покликані посилити регулювання роботи психологів.
Так, один із законопроєктів № 9434 пропонує запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за надання психологічної допомоги особами, які не мають такого права та поширення недостовірної інформації про наявність у особи медичної освіти або лікарської спеціальності, права надавати психологічну допомогу.
Інший передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров’я та послуг у сфері психічного здоров’я.
Ініціаторами даних законопроєктів виступили понад 40 народних депутатів.
Наразі пояснювальні записки та самі проєкти законів наразі відсутні на сайті.
Нагадаємо, раніше журналісти опублікували розслідування про одного з популярних психологів України Спартака Субботу.
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