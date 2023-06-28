Народні депутати пропонують встановити відповідальність за надання психологічної допомоги без належної освіти

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які покликані посилити регулювання роботи психологів.

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28 червня у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які покликані посилити регулювання роботи психологів.

Так, один із законопроєктів № 9434 пропонує запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за надання психологічної допомоги особами, які не мають такого права та поширення недостовірної інформації про наявність у особи медичної освіти або лікарської спеціальності, права надавати психологічну допомогу.

Інший передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров’я та послуг у сфері психічного здоров’я.

Ініціаторами даних законопроєктів виступили понад 40 народних депутатів.

Наразі пояснювальні записки та самі проєкти законів наразі відсутні на сайті.

Нагадаємо, раніше журналісти опублікували розслідування про одного з популярних психологів України Спартака Субботу.

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