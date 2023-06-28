Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС взял под стражу главу Тернопольского облсовета Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и взял под стражу главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с альтернативой внесения залога в 805,2 тысячи гривен.

Победителем конкурса на руководителя АРМА стала Елена Дума

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), возглавит Елена Дума: объявили результаты конкурса

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

О созыве Общественного совета добропорядочности будет объявлено в начале июля – ВККС

Процедура квалификационного оценивания судей также будет возобновлена.

  1. В Украине

Народные депутаты предлагают установить ответственность за оказание психологической помощи без должного образования

20:00, 28 июня 2023
В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, призванных усилить регулирование работы психологов.
Народные депутаты предлагают установить ответственность за оказание психологической помощи без должного образования
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

28 июня в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые призваны усилить регулирование работы психологов.

Так, один из законопроектов №9434 предлагает ввести административную и уголовную ответственность за оказание психологической помощи лицами, не имеющими такого права и распространения недостоверной информации о наличии у лица медицинского образования или врачебной специальности, права оказывать психологическую помощь.

Другой предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты по системе охраны психического здоровья и услуг в сфере психического здоровья.

Инициаторами данных законопроектов выступили более 40 народных депутатов.

Поясняющие записки и сами проекты законов пока что отсутствуют на сайте.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование об одном из популярных психологов Украины Спартаке Субботе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео