Народные депутаты предлагают установить ответственность за оказание психологической помощи без должного образования

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, призванных усилить регулирование работы психологов.

Фото из открытых источников

28 июня в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые призваны усилить регулирование работы психологов.



Так, один из законопроектов №9434 предлагает ввести административную и уголовную ответственность за оказание психологической помощи лицами, не имеющими такого права и распространения недостоверной информации о наличии у лица медицинского образования или врачебной специальности, права оказывать психологическую помощь.



Другой предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты по системе охраны психического здоровья и услуг в сфере психического здоровья.



Инициаторами данных законопроектов выступили более 40 народных депутатов.



Поясняющие записки и сами проекты законов пока что отсутствуют на сайте.



Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование об одном из популярных психологов Украины Спартаке Субботе.

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