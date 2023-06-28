$2500 за помощь россиянам в получении вида на временное проживание в Украине: в Киеве сообщено о подозрении адвокату

По данным следствия, адвокат подстрекал клиентку к предоставлению неправомерной выгоды в размере 2500 долларов должностным лицам ГТС Украины за положительное решение этого вопроса.

В Киеве сообщено о подозрении адвокату в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу ГТС Украины за выдачу документа разрешительного характера (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам следствия, подозреваемый оказывал правовую помощь гражданке рф в оформлении вида на временное проживание в Украине.

До этого указанная гражданка неоднократно получала отказ Государственной миграционной службы Украины в удовлетворении поданных ею заявлений.

Также суд ей отказал в удовлетворении соответствующего иска в ГТС Украины.

Будучи осведомленным об указанных решениях, адвокат подстрекал клиентку к предоставлению неправомерной выгоды в размере 2500 долларов должностным лицам ДМС Украины за положительное решение этого вопроса», — говорится в сообщении.

Проходят мероприятия по установлению сообщников подозреваемого, в том числе среди должностных лиц ГТС Украины.

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