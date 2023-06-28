Зеленский привел пример Князева и заявил о новых правилах проверки добропорядочности судей на полиграфе

Владимир Зеленский: необходимо ужесточить и правила проверки добропорядочности судей, в частности с использованием детектора лжи, полиграфа, а также нужно дать новое важное значение суду присяжных.

Судей ждет проверка добропорядчности, в том числе с использованием полиграфа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 28 июня, на котором присутствовало как политическое руководство государства, так и иностранные послы. Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала, какие изменения могут быть внесены в законодательство относительно судебной реформы и проверки судей.

Во время своего выступления 28 июня Зеленский напомнил, что на днях Днепровский районный суд города Киева вынес приговор по делу о жестоком нападении на Катерину Гандзюк.

«Мы должны говорить честно – если бы не решительное давление и постоянное внимание гражданского общества и друзей Катерины, если бы не акции разного характера, акции протеста и призывы наказать заказчиков преступления, справедливость была бы уничтожена еще в начале», – отметил он.

Также Президент привел пример с делом Всеволода Князева.

«Все мы видели недавно кейс уже бывшего председателя Верховного суда. Жадность, дискредитирующая судебный институт. Человека, который своим поведением сеет в Украине отчаяние, унижение, гнев. Причем это – из высшей судебной инстанции.

Можно привести и другие несправедливости, которые возмущают и просто демотивируют, в частности, демотивируют наших воинов. Люди отдают самое ценное – свою жизнь, свое здоровье ради государства. И государственные институты, в том числе судебные, правоохранительные, должны пройти такую трансформацию, которая обезопасит наше общество от несправедливости», - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил усилить ответственность судей и других работников органов судебной власти за преступления в сфере правосудия и коррупции.

«Предлагаем ужесточить и правила проверки добродетели судей, в том числе с использованием детектора лжи, полиграфа. Должны дать и новое значение суду присяжных как одному из элементов народовластия в государстве. И по всему этому уже готовятся, я знаю, соответствующие законодательные инициативы. Я вас очень прошу, уважаемая Верховная Рада Украины, уважаемые депутаты, поддержать этот запрос на справедливость.

Сейчас, когда будем определять параметры нашей Украинской доктрины и трансформации нашего государства, мы должны рассматривать политику справедливости на одном уровне с политикой украинской победы, с политикой безопасности и с политикой наших героев. Справедливость – это такой общественный строй, при котором человеку хочется жить в стране, потому что человек чувствует, что его жизнь, его здоровье, его труд, достоинство, стремление к счастью, его семья и будущее надежно защищены реально действующим правом и честным правосудием в разумные сроки. », – подчеркнул Зеленский.

Более подробно о шагах, которые могут быть сделаны в сфере судебной реформы, можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.