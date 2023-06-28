Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.

Суддів чекає перевірка доброчесності, у тому числі, з використанням поліграфу. На цьому акцентував Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 28 червня, на якому було присутнє як політичне керівництво держави, так й іноземні посли. Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» аналізувала, які зміни можуть внести до законодавства стосовно судової реформи та перевірки суддів.

Під час свого виступу 28 червня Зеленський нагадав, що днями Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив вирок у справі про жорстокий напад на Катерину Гандзюк.

«Ми маємо говорити чесно – якби не рішучий тиск та постійна увага громадянського суспільства і друзів Катерини, якби не акції різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була би знищена ще на початку», зазначив він.

Також Президент навів приклад зі справою Всеволода Князєва.

«Всі ми бачили нещодавно кейс вже колишнього голови Верховного Суду. Жадність, яка дискредитує судову інституцію. Та людину, яка своєю поведінкою сіє в Україні розпач, приниження, гнів. Причому сіє – із найвищої судової інстанції.

Можна навести й інші несправедливості, які обурюють та просто демотивують, зокрема демотивують наших воїнів. Люди віддають найцінніше – своє життя, своє здоров’я заради держави. І державні інституції, зокрема судові, правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості», - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що Рада національної безпеки та оборони України запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини в сфері правосуддя і корупції.

«Пропонуємо зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу. Маємо дати й нове вагоме значення суду присяжних як одному з елементів народовладдя в державі. І щодо усього цього вже готуються, я знаю, відповідні законодавчі ініціативи. Я вас дуже прошу, шановна Верховна Рада України, шановні депутати, підтримати цей запит на справедливість.

Зараз, коли будемо визначати параметри нашої Української доктрини і трансформації нашої держави, ми маємо розглядати політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, з політикою безпеки та з політикою наших героїв. Справедливість – це такий суспільний лад, за якого людині хочеться жити в країні, бо людина відчуває, що її життя, її здоровʼя, її праця, гідність, прагнення до щастя, її сімʼя та майбутнє надійно захищені реально діючим правом та чесним правосуддям в розумні строки», - підкреслив Зеленський.

Детальніше про кроки, які можуть бути зроблені у сфері судової реформи, можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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