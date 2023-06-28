Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні авто з правим кермом.

Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

15:28, 28 червня 2023
Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.
Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Суддів чекає перевірка доброчесності, у тому числі, з використанням поліграфу. На цьому акцентував Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 28 червня, на якому було присутнє як політичне керівництво держави, так й іноземні посли. Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» аналізувала, які зміни можуть внести до законодавства стосовно судової реформи та перевірки суддів.

Під час свого виступу 28 червня Зеленський нагадав, що днями Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив вирок у справі про жорстокий напад на Катерину Гандзюк.

«Ми маємо говорити чесно – якби не рішучий тиск та постійна увага громадянського суспільства і друзів Катерини, якби не акції різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була би знищена ще на початку», зазначив він.

Також Президент навів приклад зі справою Всеволода Князєва.

«Всі ми бачили нещодавно кейс вже колишнього голови Верховного Суду. Жадність, яка дискредитує судову інституцію. Та людину, яка своєю поведінкою сіє в Україні розпач, приниження, гнів. Причому сіє – із найвищої судової інстанції.

Можна навести й інші несправедливості, які обурюють та просто демотивують, зокрема демотивують наших воїнів. Люди віддають найцінніше – своє життя, своє здоров’я заради держави. І державні інституції, зокрема судові, правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості», - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що Рада національної безпеки та оборони України запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини в сфері правосуддя і корупції.

«Пропонуємо зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу. Маємо дати й нове вагоме значення суду присяжних як одному з елементів народовладдя в державі. І щодо усього цього вже готуються, я знаю, відповідні законодавчі ініціативи. Я вас дуже прошу, шановна Верховна Рада України, шановні депутати, підтримати цей запит на справедливість.

Зараз, коли будемо визначати параметри нашої Української доктрини і трансформації нашої держави, ми маємо розглядати політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, з політикою безпеки та з політикою наших героїв. Справедливість – це такий суспільний лад, за якого людині хочеться жити в країні, бо людина відчуває, що її життя, її здоровʼя, її праця, гідність, прагнення до щастя, її сімʼя та майбутнє надійно захищені реально діючим правом та чесним правосуддям в розумні строки», - підкреслив Зеленський.

Детальніше про кроки, які можуть бути зроблені у сфері судової реформи, можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді