Радикальная реформа: Зеленский пообещал налоговую без налоговиков и таможню без таможенников

По словам Президента, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков. Об этом глава государства во время выступления в Верховной Раде 28 июня.

«Наша цель – налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры», – сказал Президент.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

При этом президент в очередной раз подтвердил, что хотел бы снизить налоги. Но это, по его словам, повлечет усиленную ответственность.

«Украине нужен новый налоговый договор между государственным и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит… снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность», – сказал Президент.

В то же время глава государства также подтвердил свои слова, что такие изменения должны произойти уже после войны, поскольку сейчас, «во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами», Украина себе этого позволить не может.

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