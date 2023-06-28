Допустили ошибку в декларации по НДС: какая будет ответственность

В случае самостоятельного доначисления плательщиком НДС сумм НДС и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на ГНС, штрафы за умышленное неисполнение своих обязанностей не применяются.

Государственная налоговая служба в Житомирской области сообщает, что согласно п. 36.1 ст. 36 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI налоговой обязанностью признается обязанность плательщика налога исчислить, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора в порядке и сроки, определенные НКУ, законами по вопросам таможенного дела.

Общие требования по составлению налоговой отчетности определены ст. 48 НКУ, которой, в частности, предусмотрено, что налоговая декларация должна содержать обязательные реквизиты, предусмотренные пп. 48.3 и 48.4 ст. 48 НКУ, а также быть подписаны.

Согласно п. 48.7 ст. 48 НКУ налоговая отчетность, составленная с нарушением норм ст. 48 НКУ, не считается налоговой декларацией, кроме случаев, установленных п. 46.4 ст. 46 НКУ.

Ответственность налогоплательщиков определена главой 11 разд. II НКУ.

За нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, применяются следующие виды юридической ответственности: финансовая, административная и уголовная (ст. 111 НКУ).

Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость утвержден приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 № 21, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.01.2016 под № 159/28289.

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налогового обязательства, указанную в налоговой отчетности. Данные, приведенные в налоговой отчетности, должны соответствовать данным бухгалтерского и налогового учета плательщика (п. 6 разд. III Порядка №21).

В соответствии с п. 20 разд. III Порядка № 21 после подачи декларации за отчетный (налоговый) период налогоплательщик вправе до истечения предельного срока подачи декларации за такой же период подать новую декларацию с исправленными показателями.

В то же время, согласно п. 50.1 ст. 50 НКУ, в случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных статьей 102 НКУ) налогоплательщик самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) выявляет ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных настоящей статьей), он обязан прислать уточняющий расчет в такую налоговую декларацию по форме действующего на время представления уточняющего расчета.

При этом в случае выявления факта занижения налогового обязательства налогоплательщик должен уплатить сумму недоимки и штраф в размере 3 проц. от такой суммы до представления уточняющего расчета.

Пунктом 120.2 ст. 120 НКУ определено, что невыполнение налогоплательщиком требований, предусмотренных абзацами третьим – пятым п. 50.1 с. 50 НКУ, об условиях самостоятельного внесения изменений в налоговую отчетность в части самостоятельного начисления и уплаты штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, - влечет наложение штрафа в размере 5 процентов от суммы самостоятельно начисленного занижения налогового обязательства (недоплаты) и/или иного обязательств контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы.

При самостоятельном доначислении налогоплательщиком с соблюдением порядка, требований и ограничений, предусмотренных ст. 50 НКУ, суммы налоговых обязательств и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, штрафы, предусмотренные главой 11 НКУ, не применяются.

Согласно п. 123.1 ст. 123 НКУ совершение налогоплательщиком деяний, обусловивших определение контролирующим органом суммы налогового обязательства и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, уменьшение суммы бюджетного возмещения и/или отрицательного значения суммы НДС налогоплательщика основаниях, определенных подпунктами 54.3.1, 54.3.2 (кроме случаев уменьшения суммы налога на доходы физических лиц, задекларированной к возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку), 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 НКУ, – влечет наложение на налогоплательщика штрафа в размере 10 проц. суммы определенного налогового обязательства и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, завышенной суммы бюджетного возмещения.

Деяния, предусмотренные п. 123.1 ст. 123 КУ, совершенные умышленно, – влекут наложение штрафа в размере 25 проц. от суммы определенного налогового обязательства и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, завышенной суммы бюджетного возмещения (п. 123.2 ст. 123 НКУ).

Деяния, предусмотренные п. 123.2 ст. 123 НКУ, совершенные повторно в течение 1095 календарных дней, – влекут наложение штрафа в размере 50 проц. суммы определенного налогового обязательства и/или иного обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, завышенной суммы бюджетного возмещения (п. 123.3 ст. 123 НКУ).

Привлечение к финансовой ответственности налогоплательщиков за нарушение законов по вопросам налогообложения, иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, не освобождает их должностных лиц при наличии соответствующих оснований от привлечения к административной или уголовной ответственности.

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