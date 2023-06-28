Абрикосы, вишни и персики: обновлен перечень скоропортящихся товаров для приоритетного пересечения границы

Разработчики проекта єЧерга внесли в Систему обновленный перечень скоропортящихся товаров.

Фото из открытых источников

28 июня по поручению Министерства восстановления разработчики проекта єЧерга внесли в Систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы. Дополнение предоставило Минагрополитики. Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

В приоритетные добавлены коды различных фруктов и ягод, грибов, молочной продукции и т.д. Полный список приоритетных товаров можно посмотреть здесь.

В ведомстве напоминают, что в случае отсутствия скоропортящегося товара в списке приоритетных, следует обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров.

Профильная ассоциация передает такую информацию в Минагрополитики, которое и принимает решение о расширении перечня кодов товаров, имеющих право на приоритетное пересечение границы.

Напомним, что движение автомобилей происходит по следующему алгоритму: 1 грузовик с приоритетным грузом, 5 — без приоритетного.

Таким образом обеспечивается бесперебойное пересечение границы для всех перевозчиков, а скоропортящиеся товары могут проезжать границу значительно быстрее.

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