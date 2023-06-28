Абрикоси, вишні та персики: оновлено перелік швидкопсувних товарів для пріоритетного перетину кордону

Розробники проєкту єЧерги внесли в Систему оновлений перелік швидкопсувних товарів.

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28 червня за дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту єЧерги внесли в Систему оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону. Доповнення надало Мінагрополітики. Про це повідомляє Укртрансбезпека.

В пріоритетні додано коди різних фруктів та ягід, грибів, молочної продукції тощо. Повний перелік пріоритетних товарів можна переглянути тут.

У відомстві нагадують, що у разі відсутності швидкопсувного товару у списку пріоритетних, треба звернутися до профільної асоціації виробників таких товарів.

Профільна асоціація передає таку інформацію до Мінагрополітики, яке і ухвалює рішення про розширення переліку кодів товарів, які мають право на пріоритетний перетин кордону.

Нагадаємо, що рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: 1 вантажівка з пріоритетним вантажем, 5 — без пріоритетного.

У такий спосіб забезпечується безперебійний перетин кордону для всіх перевізників, а швидкопсувні товари можуть проїжджати кордон значно швидше.

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