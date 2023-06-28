Зеленський виступив за легалізацію медичного канабісу в Україні

Глава держави пояснив це необхідністю доступної ментальної та фізичної реабілітації, зокрема для воїнів та ветеранів.

Президент України Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичного канабісу. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді 28 червня.

Глава держави пояснив це необхідністю доступної ментальної та фізичної реабілітації, зокрема для воїнів та ветеранів. Мають бути відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво з урахуванням найкращих світових практик.

«Щоб всім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу», — заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що Рада планує до кінця літа 2023 року розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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