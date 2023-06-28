Підтримали росіян і раділи окупації українських міст: на Дніпропетровщині викрито двох місцевих жителів

На Дніпропетровщині двоє місцевих жителів заперечували російську агресію проти України.

Фото: gp.gov.ua

На Дніпропетровщині викрито двох місцевих жителів – чергових прихильників росії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, мешканка м. Кривого Рогу неодноразово розміщувала коментарі під публікаціями в проросійських Інтернет-спільнотах.

У цих дописах вона закликала підтримати збройні формування рф під час можливої окупації Дніпропетровської області.

Інший шанувальник росіян, неодноразово судимий мешканець Криворізького району, в забороненій в Україні соцмережі поширював дописи, в яких заперечував збройну агресію рф проти України, а також радів тимчасовій окупації українських міст.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Обом громадянам повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності.

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