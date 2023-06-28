Поддержали россиян и радовались оккупации украинских городов: на Днепропетровщине разоблачены два местных жителя

В Днепропетровской области двое местных жителей отрицали российскую агрессию против Украины.

Фото: gp.gov.ua

На Днепропетровщине разоблачены два местных жителя – очередные сторонники россии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, жительница Кривого Рога неоднократно размещала комментарии под публикациями в пророссийских Интернет-сообществах.



В этих сообщениях она призвала поддержать вооруженные формирования рф во время возможной оккупации Днепропетровской области.



Другой поклонник россиян, неоднократно судимый житель Криворожского района, в запрещенной в Украине соцсети распространял сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию рф против Украины, а также радовался временной оккупации украинских городов.



Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их причастности к противоправной деятельности.

Обоим гражданам доложено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности.

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