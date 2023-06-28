Поддержали россиян и радовались оккупации украинских городов: на Днепропетровщине разоблачены два местных жителя

На Днепропетровщине разоблачены два местных жителя – очередные сторонники россии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, жительница Кривого Рога неоднократно размещала комментарии под публикациями в пророссийских Интернет-сообществах.
В этих сообщениях она призвала поддержать вооруженные формирования рф во время возможной оккупации Днепропетровской области.
Другой поклонник россиян, неоднократно судимый житель Криворожского района, в запрещенной в Украине соцсети распространял сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию рф против Украины, а также радовался временной оккупации украинских городов.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их причастности к противоправной деятельности.
Обоим гражданам доложено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности.
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