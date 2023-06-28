Украина готова к переговорам с Евросоюзом о членстве, — Зеленский

Страна готова к переговорам с ЕС о полноправном членстве.

Украина готова к переговорам с Европейским Союзом о полноправном членстве. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пленарном заседании Верховной Рады 28 июня.

«Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В этом году должен открыть диалог о полноправном членстве. Украина к этому готова», – сказал глава государства.

Ранее в Еврокомиссии объяснили, когда Украина может стать членом ЕС и есть ли этому препятствия.

Добавим, что в ЕС хотят создать новый фонд поддержки Украины к 2027 году.

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