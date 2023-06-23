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В Єврокомісії пояснили, коли Україна може стати членом ЄС і чи є цьому перешкоди

07:50, 23 червня 2023
Єврокомісар зазначив, що хоча війна не є перешкодою тому, аби Україна вела переговори про вступ, але вона є об’єктивною перешкодою для приєднання до ЄС.
В Єврокомісії пояснили, коли Україна може стати членом ЄС і чи є цьому перешкоди

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 22 червня на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС.

Для цього було застосовано градацію за 5-бальною шкалою. «П'ятірку», тобто, «повністю виконано» Україна отримала за створення нового складу Вищої ради правосуддя за участі міжнародних партнерів, «четвірку» - за ухвалення у першому читанні законопроекту стосовно відбору суддів Конституційного Суду України за участі міжнародних партнерів, «трійку» - з питань антикорупційних заходів (зокрема, стоїть питання відновлення електронного декларування чиновників та запровадження Державної антикорупційної програми).

Також єврокомісар дав стислі відповіді на питання подальших перспектив членства України у ЄС. Прикметно, що більшість питань журналістів стосувалися саме України, хоча оцінка була представлена також щодо Молдови та Грузії.

Отже, на питання, що, на думку Варгеї, є найбільшою перешкодою для того, аби Україна приєдналася до ЄС та для початку переговорів про вступ, він зазначив наступне.

«Що є перешкодою? Об’єктивно це війна, яка сама по собі є перешкодою. Вона шкодить людям, економіці, інфраструктурі, державу. Колись ця війна закінчиться, і, я думаю, процес підготовки до членства пришвидшиться».

Стосовно питання, який етап є найскладнішим, він відповів, що кожен етап сам по собі є викликом і має свої складнощі – як отримання статусу кандидата, так і подальші кроки, як-то початок переговорів про вступ.

«Коли ви на шляху до переговорів, ви повинні не лише уявляти те, чого хочете досягти, але й забезпечувати зростання вашої економіки, суспільства, щоб отримувати користь від членства».

Чим далі буде йти процес, тим будуть складніші виклики для України.

На питання, коли Україна зможе стати повноцінним членом ЄС, Олівер Варгеї відповів: «Коли це станеться – це не проблема. Реальним викликом є те, коли та як ми досягнемо тих умов, щоб це сталося.

На даному етапі війна не є перешкодою для того, аби стати кандидатом. Але стати державою-членом це значно більш складний процес. Бо це включає референдум, ратифікацію, розробку угоди, тобто більш багатогранний процес.

Я сподіваюсь, коли вони приєднаються, ця війна закінчиться. Бо ця війна повинна закінчитися якомога швидше», - заявив Варгеї.

Нагадаємо також, що повноцінний звіт щодо України буде доступний у жовтні.

Втім, складним для нашої держави може стати втілення вимог Венеційської комісії у частині прийняття заходів щодо деолігархізації (Венеційській комісії не сподобався український закон і вона надала рекомендацію втілювати не «персональні», а комплексні заходи) і правової бази щодо національних меншин. Щодо останнього Олівер Варгеї підкреслив, що тут також треба слідувати висновку Венеційської комісії. Зокрема треба запровадити рівні права для національних меншин і запровадити відповідні зміни до законодавства.

Автор: Наталя Мамченко

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