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Створення ВРП та ВККС – відмінно, КСУ – добре: у Єврокомісії оголосили, що Україна виконала повністю дві з семи рекомендацій для початку переговорів про вступ

17:16, 22 червня 2023
Єврокомісар Олівер Варгеї оголосив проміжну оцінку України щодо виконання семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС.
Створення ВРП та ВККС – відмінно, КСУ – добре: у Єврокомісії оголосили, що Україна виконала повністю дві з семи рекомендацій для початку переговорів про вступ

22 червня на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС.

Він пояснив, що оцінювали прогрес трьох країн – України, Молдови та Грузії за п’ятьма критеріями.

«У нас було 5 критеріїв:

  • Немає прогресу
  • Обмежений прогрес (імплементація почалася, але знаходиться на ранній стадії)
  • Деякий прогрес (деякі заходи були вжиті, але основні заходи – ще ні)
  • Добрий прогрес (важливі заходи були вжиті, але деякі заходи – ще ні, втім, більш, ніж половина з завдання виконана)
  • Повний прогрес», - зазначив Варгеї.

Отже, щодо України було 7 рекомендацій.

«Ми зазначаємо, що дві з них повністю виконані («повний прогрес»).

Перша стосується двох державних органів – Вищої ради правосуддя і ВККС (завершено перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя Етичною радою та відбір кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – прим. ред).

Друга – зміни до законодавства у сфері медіа», - підкреслив єврокомісар.

В іншому прогрес, за його словами, «on track».

«Добрий прогрес» Україна досягла у прийнятті законодавства щодо реформи відбору суддів Конституційного Суду України.

«У першому читанні ухвалено відповідний законопроект (мається на увазі законопроект №9322 щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, який Венеційська комісія на пленарній сесії 9-10 червня підтримала – прим. ред.). Однак законопроект ще не ухвалено у другому читанні Верховною Радою. Дуже важливо, щоб у цьому процесі міжнародні члени з вирішальною роллю були підтверджені урядом. Україна повинна зосередитися на прийнятті законопроекту у другому читанні і зробити його таким, як рекомендувала Венеційська комісія», - пояснив Олівер Варгеї.

«Деякий прогрес» України відзначили у виконанні рекомендацій щодо антикорупційних заходів.

«Деякий прогрес – це призначення керівника САП і директора НАБУ. Наразі Україна повинна побудувати адекватну систему розслідування та обвинувачення. І подальші заходи - відновлення електронного декларування та імплементація прийнятої Державної антикорупційної програми», додав єврокомісар.

Також оцінку «деякий прогрес» Україна отримала з питань виконання рекомендації щодо

  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей;
  • прийняття заходів щодо деолігархізації («Україна має план обмежити вплив оліграхів. Це необхідно запровадити з урахуванням висновку Венеційської комісії. Без затримок», зазначив єврокомісар)
  • правової бази щодо національних меншин. Щодо останнього Олівер Варгеїпідкреслив, що тут також треба слідувати висновку Венеційської комісії. Зокрема треба запровадити рівні права для національних меншин і запровадити відповідні зміни до законодавства.

Повний звіт стосовно виконання Україною рекомендацій буде в жовтні 2023 року.

Разом з тим, нагадаємо, що деякі висновки Венеційської комісії досить категоричні.

Зокрема на пленарній сесії 9-10 червня Венеційська комісія рекомендувала переглянути частину норм закону про національні меншини, а також законів про медіа і про освіту щодо використання мов. Нардеп Володимир В’ятрович назвав висновок ВК «упередженим і місцями неадекватним», а експерти сумніваються у тому, що рекомендації Венеційської комісії взагалі можуть бути втілені.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Венеційській комісії не сподобався «персональний» підхід до обмежень у прийнятому Верховною Радою законі. Зокрема, не сподобалося те, що пропонується накладати на олігархів заборони фінансування партій і виборчих кампаній – вона вважає такий підхід «каральним» і недемократичним.

Автор: Наталя Мамченко

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