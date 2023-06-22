Створення ВРП та ВККС – відмінно, КСУ – добре: у Єврокомісії оголосили, що Україна виконала повністю дві з семи рекомендацій для початку переговорів про вступ

Єврокомісар Олівер Варгеї оголосив проміжну оцінку України щодо виконання семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС.

22 червня на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС.

Він пояснив, що оцінювали прогрес трьох країн – України, Молдови та Грузії за п’ятьма критеріями.

«У нас було 5 критеріїв:

Немає прогресу

Обмежений прогрес (імплементація почалася, але знаходиться на ранній стадії)

Деякий прогрес (деякі заходи були вжиті, але основні заходи – ще ні)

Добрий прогрес (важливі заходи були вжиті, але деякі заходи – ще ні, втім, більш, ніж половина з завдання виконана)

Повний прогрес», - зазначив Варгеї.

Отже, щодо України було 7 рекомендацій.

«Ми зазначаємо, що дві з них повністю виконані («повний прогрес»).

Перша стосується двох державних органів – Вищої ради правосуддя і ВККС (завершено перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя Етичною радою та відбір кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – прим. ред).

Друга – зміни до законодавства у сфері медіа», - підкреслив єврокомісар.

В іншому прогрес, за його словами, «on track».

«Добрий прогрес» Україна досягла у прийнятті законодавства щодо реформи відбору суддів Конституційного Суду України.

«У першому читанні ухвалено відповідний законопроект (мається на увазі законопроект №9322 щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, який Венеційська комісія на пленарній сесії 9-10 червня підтримала – прим. ред.). Однак законопроект ще не ухвалено у другому читанні Верховною Радою. Дуже важливо, щоб у цьому процесі міжнародні члени з вирішальною роллю були підтверджені урядом. Україна повинна зосередитися на прийнятті законопроекту у другому читанні і зробити його таким, як рекомендувала Венеційська комісія», - пояснив Олівер Варгеї.

«Деякий прогрес» України відзначили у виконанні рекомендацій щодо антикорупційних заходів.

«Деякий прогрес – це призначення керівника САП і директора НАБУ. Наразі Україна повинна побудувати адекватну систему розслідування та обвинувачення. І подальші заходи - відновлення електронного декларування та імплементація прийнятої Державної антикорупційної програми», додав єврокомісар.

Також оцінку «деякий прогрес» Україна отримала з питань виконання рекомендації щодо

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей;

прийняття заходів щодо деолігархізації («Україна має план обмежити вплив оліграхів. Це необхідно запровадити з урахуванням висновку Венеційської комісії. Без затримок», зазначив єврокомісар)

правової бази щодо національних меншин. Щодо останнього Олівер Варгеїпідкреслив, що тут також треба слідувати висновку Венеційської комісії. Зокрема треба запровадити рівні права для національних меншин і запровадити відповідні зміни до законодавства.

Повний звіт стосовно виконання Україною рекомендацій буде в жовтні 2023 року.

Разом з тим, нагадаємо, що деякі висновки Венеційської комісії досить категоричні.

Зокрема на пленарній сесії 9-10 червня Венеційська комісія рекомендувала переглянути частину норм закону про національні меншини, а також законів про медіа і про освіту щодо використання мов. Нардеп Володимир В’ятрович назвав висновок ВК «упередженим і місцями неадекватним», а експерти сумніваються у тому, що рекомендації Венеційської комісії взагалі можуть бути втілені.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Венеційській комісії не сподобався «персональний» підхід до обмежень у прийнятому Верховною Радою законі. Зокрема, не сподобалося те, що пропонується накладати на олігархів заборони фінансування партій і виборчих кампаній – вона вважає такий підхід «каральним» і недемократичним.

Автор: Наталя Мамченко

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