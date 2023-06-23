У Харкові 14-річна дівчина співала гімн рф та поширювала російську символіку, — поліція

Підліток закликала до створення так званої «хнр» та розклеювала пропагандиські листівки.

Фото: Поліція Харківської області

У Харкові 14-річна дівчина розклеювала проросійські листівки, агітувала за створення так званої «харківської народної республіки», а також записала ролик із Z-символікою та гімном країни-агресора в центрі міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 21 червня містяни повідомили правоохоронцям про дівчину, яка на площі Свободи біля намету «Все для перемоги» розклеювала листівки з «символами» так званої «хнр».

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов додав, що її разом з матір'ю «вже допитали та провели обшук помешкання.

Вчора допитали матір дівчини. Вона стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію «за мир». А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Z-ролік, який зняла донька, вона побачила лише після повідомлення класного керівника, запевняє матір.

До речі, подружку на відео її також знайшли. Батьків опитали. Вони також притягуються до відповідальності за не виконання своїх обовʼязків.

Тримаємо на контролі кожен неадекватний виступ на підтримку держави-агресора. Такі дії – під пильною увагою всіх правоохоронних органів.

Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує. Однак, мабуть, велика кількість спожитої російської пропаганди затьмарила молодий мозок», — зазначив Болвінов.

У підлітка виявили цілу колекцію проросійської символіки.

«Тут і російські прапори, і лозунги на підтримку царя та царської росії, і радянська символіка. Все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі.

Очевидно, що країною-агресоркою вона захоплюється серйозно. А такі потужні антиукраїнські настрої навряд могли залишитися непоміченими з боку матері», – додає начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Оскільки дівчина не досягла віку кримінальної відповідальності, за проступок відповідатиме мати. Її притягнуть до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

Фото: Сергій Болвінов

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.