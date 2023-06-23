В Харькове 14-летняя девушка пела гимн рф и распространяла русскую символику, — полиция

Подросток призвала к созданию так называемой «хнр» и расклеивала пропагандистские листовки.

Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове 14-летняя девушка расклеивала пророссийские открытки, агитировала за создание так называемой «харьковской народной республики», а также записала ролик с Z-символикой и гимном страны-агрессора в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 21 июня горожане сообщили правоохранителям о девушке, которая на площади Свободы возле палатки «Все для победы» расклеивала открытки с «символами» так называемой «хнр».

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов добавил, что ее вместе с матерью «уже допросили и провели обыск дома.

Вчера допросили мать девушки. Она утверждает, что дочь раньше высказывала только позицию «за мир». А вот об антиукраинских настроениях ребенка женщина якобы не догадывалась. Z-ролик, снятый дочерью, она увидела только после сообщения классного руководителя, уверяет мать.

Кстати, подружку на видео ее тоже нашли. Родителей опросили. Они также привлекаются к ответственности за невыполнение своих обязанностей.

Держим на контроле каждое неадекватное выступление в поддержку государства-агрессора. Такие действия – под пристальным вниманием всех правоохранительных органов.

Малолетняя певица уже признала свою вину и заявила, что сожалеет. Однако, видимо, большое количество потребленной российской пропаганды затмило молодой мозг», — отметил Болвинов.

У подростка была обнаружена целая коллекция пророссийской символики.

«Здесь и российские флаги, и лозунги в поддержку царя и царской россии, и советская символика. Все это девушка-подросток рисовала своими руками. Сохраняла также советские рубли.

Очевидно, что страной-агрессоркой она увлекается серьезно. А столь мощные антиукраинские настроения вряд ли могли остаться незамеченными со стороны матери», – добавляет начальник следственного управления полиции Харьковщины.

Поскольку девушка не достигла возраста уголовной ответственности, за проступок будет отвечать мать. Ее привлекут к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Фото: Сергей Болвинов

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