Обновлена структура мониторингового отчета — Минюст

Мониторинг в 2023 году будет осуществляться с использованием подходов, изложенных в модельной структуре мониторингового отчета.

Министерство юстиции Украины сообщило, что с целью усовершенствования процесса мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов, оптимизации и сбалансирования практической и научной составляющей при анализе законодательства, ведомство обратилось в Научно-исследовательский институт правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии правовых наук Украины с просьбой проанализировать подготовленный Директоратом правосудия и уголовной юстиции мониторинговый отчет за 2022 год и предоставить предложения по усовершенствованию процесса мониторинга. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«По результатам всестороннего анализа мониторингового отчета за 2022 год НИИ правотворчества и научно-правовых экспертиз НАПрН Украины предоставило Научно-экспертное заключение. Проработав его, Директоратом была разработана модельная структура мониторингового отчета и правила раскрытия проблем во время мониторинга, основанные на общенаучных подходах, принципах и методах.

Мониторинг в 2023 году будет осуществляться с использованием подходов, изложенных в модельной структуре мониторингового отчета и с учетом информации, полученной через Онлайн-платформу.

Александр Олейник, директор Директората правосудия и уголовной юстиции:

Применение такого научного подхода позволит максимально взвешенно и сбалансированно сформулировать предложения по улучшению законодательства и решению проблем в сфере мониторинга.

Совершенствование процесса мониторинга будет способствовать повышению качества подготовки Директоратом нормативно правовых актов. Надеемся, что представители законодательной ветви власти оценят профессионализм такого подхода и это ускорит принятие законопроектов, инициированных Минюстом по результатам проведенного мониторинга», - сказано в сообщении.

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