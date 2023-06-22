Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

Обновлена структура мониторингового отчета — Минюст

17:24, 22 июня 2023
Мониторинг в 2023 году будет осуществляться с использованием подходов, изложенных в модельной структуре мониторингового отчета.
Обновлена структура мониторингового отчета — Минюст

Министерство юстиции Украины сообщило, что с целью усовершенствования процесса мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов, оптимизации и сбалансирования практической и научной составляющей при анализе законодательства, ведомство обратилось в Научно-исследовательский институт правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии правовых наук Украины с просьбой проанализировать подготовленный Директоратом правосудия и уголовной юстиции мониторинговый отчет за 2022 год и предоставить предложения по усовершенствованию процесса мониторинга. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«По результатам всестороннего анализа мониторингового отчета за 2022 год НИИ правотворчества и научно-правовых экспертиз НАПрН Украины предоставило Научно-экспертное заключение. Проработав его, Директоратом была разработана модельная структура мониторингового отчета и правила раскрытия проблем во время мониторинга, основанные на общенаучных подходах, принципах и методах.

Мониторинг в 2023 году будет осуществляться с использованием подходов, изложенных в модельной структуре мониторингового отчета и с учетом информации, полученной через Онлайн-платформу.

Александр Олейник, директор Директората правосудия и уголовной юстиции:

Применение такого научного подхода позволит максимально взвешенно и сбалансированно сформулировать предложения по улучшению законодательства и решению проблем в сфере мониторинга.

Совершенствование процесса мониторинга будет способствовать повышению качества подготовки Директоратом нормативно правовых актов. Надеемся, что представители законодательной ветви власти оценят профессионализм такого подхода и это ускорит принятие законопроектов, инициированных Минюстом по результатам проведенного мониторинга», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду