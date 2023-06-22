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  1. В Україні

Оновлено структуру моніторингового звіту — Мін’юст

17:24, 22 червня 2023
Моніторинг у 2023 році буде здійснюватися з використанням підходів, викладених у модельній структурі моніторингового звіту.
Оновлено структуру моніторингового звіту — Мін’юст

Міністерство юстиції України повідомило, що з метою вдосконалення процесу моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів, оптимізації та збалансування практичної і наукової складової під час аналізу законодавства, відомство звернулося до Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України з проханням проаналізувати підготовлений Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції моніторинговий звіт за 2022 рік і надати пропозиції щодо вдосконалення процесу моніторингу. Про це йдеться у прессслужбі відомства.

«За результатами всебічного аналізу моніторингового звіту за 2022 рік НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України надало Науково-експертний висновок. Опрацювавши його, Директоратом було розроблено модельну структуру моніторингового звіту та правила розкриття проблем під час моніторингу, які базуються на загальнонаукових підходах, принципах і методах.

Моніторинг у 2023 році буде здійснюватися з використанням підходів, викладених у модельній структурі моніторингового звіту, та з урахуванням інформації, отриманої через Онлайн-платформу.

Олександр Олійник, директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції:

Застосування такого наукового підходу дозволить максимально виважено та збалансовано сформулювати пропозицій щодо покращення законодавства та вирішення проблем у сферах моніторингу.

Вдосконалення процесу моніторингу сприятиме підвищенню якості підготовки Директоратом нормативно-правових актів. Сподіваємось, що представники законодавчої гілки влади оцінять фаховість такого підходу і це пришвидшить ухвалення законопроектів, ініційованих Мін’юстом за результатами проведеного моніторингу», - сказано у повідомленні.

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