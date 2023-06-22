Создание ВСП и ВККС – отлично, КСУ – хорошо: в Еврокомиссии объявили, что Украина выполнила полностью две из семи рекомендаций по началу переговоров о вступлении

Еврокомиссар Оливер Вархели объявил промежуточную оценку Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС.

22 июня на пресс-конференции Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели представил устную оценку прогресса Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС.

Он пояснил, что оценивали прогресс трех стран – Украины, Молдовы и Грузии по пяти критериям.

«У нас было 5 критериев:

Нет прогресса

Ограниченный прогресс (имплементация началась, но находится на ранней стадии)

Некоторый прогресс (некоторые меры были приняты, но основные меры еще нет)

Хороший прогресс (важные меры были приняты, но некоторые меры – еще нет, впрочем, более половины из задачи выполнена)

Полный прогресс», – отметил Вархели.

Итак, по Украине было 7 рекомендаций.

«Мы отмечаем, что две из них полностью выполнены (полный прогресс).

Первая касается двух государственных органов – Высшего совета правосудия и ВККС (завершена проверка добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия Этическим советом и отбор кандидатов в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины – прим. ред).

Вторая – изменения в законодательство в сфере медиа», - подчеркнул еврокомиссар.

В остальном прогресс, по его словам, «on track».

«Хорошего прогресса» Украина достигла в принятии законодательства о реформе отбора судей Конституционного Суда Украины.

«В первом чтении принят соответствующий законопроект (имеется в виду законопроект №9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, который Венецианская комиссия на пленарной сессии 9-10 июня поддержала – прим. ред.). Однако законопроект еще не принят во втором чтении Верховной Радой. Очень важно, чтобы в этом процессе международные члены с решающей ролью были подтверждены правительством. Украина должна сосредоточиться на принятии законопроекта во втором чтении и сделать его таким, как рекомендовала Венецианская комиссия», – объяснил Оливер Вархели.

«Некоторый прогресс» Украины отметили в выполнении рекомендаций по антикоррупционным мерам.

«Некоторый прогресс – это назначение руководителя САП и директора НАБУ. Украина должна построить адекватную систему расследования и обвинения. И дальнейшие меры – возобновление электронного декларирования и имплементация принятой Государственной антикоррупционной программы», добавил еврокомиссар.

Также оценку «некоторый прогресс» Украина получила по вопросам выполнения рекомендации по

обеспечению соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег;

принятие мер по деолигархизации («У Украины есть план ограничить влияние олигархов. Это необходимо ввести с учетом вывода Венецианской комиссии. Без задержек», отметил еврокомиссар)

правовой базы в отношении национальных меньшинств. Относительно последнего Оливер Вархели подчеркнул, что здесь также следует следовать выводу Венецианской комиссии. В частности, нужно ввести равные права для национальных меньшинств и ввести соответствующие изменения в законодательство.

Полный отчет по выполнению Украиной рекомендаций будет в октябре 2023 года.

Вместе с тем, напомним, что некоторые выводы Венецианской комиссии достаточно категоричны.

В частности, на пленарной сессии 9-10 июня Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании по использованию языков. Нардеп Владимир Вятрович назвал вывод ВК «предвзятым и местами неадекватным», а эксперты сомневаются в том, что рекомендации Венецианской комиссии вообще могут быть воплощены.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венецианской комиссии не понравился «персональный» подход к ограничениям в принятом Верховной Радой законе. В частности, не понравилось то, что предлагается налагать на олигархов запреты на финансирование партий и избирательных кампаний – она считает такой подход «карательным» и недемократическим.

Автор: Наталья Мамченко

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