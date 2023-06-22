Создание ВСП и ВККС – отлично, КСУ – хорошо: в Еврокомиссии объявили, что Украина выполнила полностью две из семи рекомендаций по началу переговоров о вступлении

22 июня на пресс-конференции Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели представил устную оценку прогресса Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС.
Он пояснил, что оценивали прогресс трех стран – Украины, Молдовы и Грузии по пяти критериям.
«У нас было 5 критериев:
- Нет прогресса
- Ограниченный прогресс (имплементация началась, но находится на ранней стадии)
- Некоторый прогресс (некоторые меры были приняты, но основные меры еще нет)
- Хороший прогресс (важные меры были приняты, но некоторые меры – еще нет, впрочем, более половины из задачи выполнена)
- Полный прогресс», – отметил Вархели.
Итак, по Украине было 7 рекомендаций.
«Мы отмечаем, что две из них полностью выполнены (полный прогресс).
Первая касается двух государственных органов – Высшего совета правосудия и ВККС (завершена проверка добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета правосудия Этическим советом и отбор кандидатов в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины – прим. ред).
Вторая – изменения в законодательство в сфере медиа», - подчеркнул еврокомиссар.
В остальном прогресс, по его словам, «on track».
«Хорошего прогресса» Украина достигла в принятии законодательства о реформе отбора судей Конституционного Суда Украины.
«В первом чтении принят соответствующий законопроект (имеется в виду законопроект №9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, который Венецианская комиссия на пленарной сессии 9-10 июня поддержала – прим. ред.). Однако законопроект еще не принят во втором чтении Верховной Радой. Очень важно, чтобы в этом процессе международные члены с решающей ролью были подтверждены правительством. Украина должна сосредоточиться на принятии законопроекта во втором чтении и сделать его таким, как рекомендовала Венецианская комиссия», – объяснил Оливер Вархели.
«Некоторый прогресс» Украины отметили в выполнении рекомендаций по антикоррупционным мерам.
«Некоторый прогресс – это назначение руководителя САП и директора НАБУ. Украина должна построить адекватную систему расследования и обвинения. И дальнейшие меры – возобновление электронного декларирования и имплементация принятой Государственной антикоррупционной программы», добавил еврокомиссар.
Также оценку «некоторый прогресс» Украина получила по вопросам выполнения рекомендации по
- обеспечению соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег;
- принятие мер по деолигархизации («У Украины есть план ограничить влияние олигархов. Это необходимо ввести с учетом вывода Венецианской комиссии. Без задержек», отметил еврокомиссар)
- правовой базы в отношении национальных меньшинств. Относительно последнего Оливер Вархели подчеркнул, что здесь также следует следовать выводу Венецианской комиссии. В частности, нужно ввести равные права для национальных меньшинств и ввести соответствующие изменения в законодательство.
Полный отчет по выполнению Украиной рекомендаций будет в октябре 2023 года.
Вместе с тем, напомним, что некоторые выводы Венецианской комиссии достаточно категоричны.
В частности, на пленарной сессии 9-10 июня Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть часть норм закона о национальных меньшинствах, а также законов о медиа и об образовании по использованию языков. Нардеп Владимир Вятрович назвал вывод ВК «предвзятым и местами неадекватным», а эксперты сомневаются в том, что рекомендации Венецианской комиссии вообще могут быть воплощены.
Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венецианской комиссии не понравился «персональный» подход к ограничениям в принятом Верховной Радой законе. В частности, не понравилось то, что предлагается налагать на олигархов запреты на финансирование партий и избирательных кампаний – она считает такой подход «карательным» и недемократическим.
Автор: Наталья Мамченко
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