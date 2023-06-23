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В Еврокомиссии объяснили, когда Украина может стать членом ЕС и есть ли этому препятствия

07:50, 23 июня 2023
Еврокомиссар отметил, что хотя война не препятствует тому, чтобы Украина вела переговоры о вступлении, но она является объективным препятствием для присоединения к ЕС.
В Еврокомиссии объяснили, когда Украина может стать членом ЕС и есть ли этому препятствия

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 июня на пресс-конференции Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели представил устную оценку прогресса Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС.

Для этого была применена градация по 5-балльной шкале. «Пятерка», то есть, «полностью выполнено» Украина получила за создание нового состава Высшего совета правосудия с участием международных партнеров, «четверку» - за принятие в первом чтении законопроекта об отборе судей Конституционного Суда Украины с участием международных партнеров, «тройку» - по вопросам антикоррупционных мер (в частности, стоит вопрос возобновления электронного декларирования чиновников и внедрения Государственной антикоррупционной программы).

Также еврокомиссар дал краткие ответы на вопросы дальнейших перспектив членства Украины в ЕС. Примечательно, что большинство вопросов журналистов касались именно Украины, хотя оценка была представлена также по Молдове и Грузии.

Итак, на вопрос, что, по мнению Вархели, наибольшее препятствие для того, чтобы Украина присоединилась к ЕС и для начала переговоров о вступлении, он отметил следующее.

«Что является препятствием? Объективно это война, которая сама по себе препятствует. Она вредит людям, экономике, инфраструктуре, государству. Когда-нибудь эта война закончится, и, я думаю, процесс подготовки к членству ускорится».

Относительно вопроса, какой этап является самым сложным, он ответил, что каждый этап сам по себе вызов и имеет свои сложности – как получение статуса кандидата, так и дальнейшие шаги, как-то начало переговоров о вступлении.

«Когда вы на пути к переговорам, вы должны не только воображать то, чего хотите достичь, но и обеспечивать рост вашей экономики, общества, чтобы извлекать пользу от членства».

Чем дальше будет идти процесс, тем сложнее будут вызовы для Украины.

На вопрос, когда Украина сможет стать полноценным членом ЕС, Оливер Вархели ответил: «Когда это произойдет – это не проблема. Реальным вызовом является то, когда мы достигнем тех условий, чтобы это произошло.

На данном этапе война не является препятствием для того, чтобы стать кандидатом. Но стать государством-членом это гораздо более сложный процесс. Ибо это включает в себя референдум, ратификацию, разработку соглашения, то есть более многогранный процесс.

Я надеюсь, когда они присоединятся, эта война кончится. Потому что эта война должна закончиться как можно скорее», – заявил Вархели.

Напомним также, что полноценный отчет по Украине будет доступен в октябре.

Впрочем, сложным для нашего государства может стать воплощение требований Венецианской комиссии в части принятия мер по деолигархизации (Венецианской комиссии не понравился украинский закон и она дала рекомендацию воплощать не «персональные», а комплексные меры) и правовую базу в отношении национальных меньшинств. Относительно последнего Оливер Вархели подчеркнул, что здесь также следует следовать выводу Венецианской комиссии. В частности, нужно ввести равные права для национальных меньшинств и ввести соответствующие изменения в законодательство.

Автор: Наталья Мамченко

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