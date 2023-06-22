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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

ООН внесла россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита

19:33, 22 июня 2023
Россияне убили 136, покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы.
ООН внесла россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита
Фото: armyinform.com.ua

Организация Объединенных Наций внесла россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита. Об этом сообщает Sky News.

Есть подтвержденные данные, что армия рф и связанные с ней группировки совершили убийство 136 детей в Украине в прошлом году, говорится в отчете Совета Безопасности ООН.

ООН также подтвердила, что россияне покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Согласно отчету, 91 ребенок использовался как живой щит.

Также ООН сообщает, что ВСУ убили 80 детей, покалечили 175 детей и совершили 212 нападений на школы и больницы. Однако вооруженных сил Украины нет в мировом списке нарушителей.

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