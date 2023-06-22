ООН внесла россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита

Россияне убили 136, покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы.

Фото: armyinform.com.ua

Организация Объединенных Наций внесла россию в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита. Об этом сообщает Sky News.

Есть подтвержденные данные, что армия рф и связанные с ней группировки совершили убийство 136 детей в Украине в прошлом году, говорится в отчете Совета Безопасности ООН.

ООН также подтвердила, что россияне покалечили 518 детей и совершили 480 нападений на школы и больницы. Согласно отчету, 91 ребенок использовался как живой щит.

Также ООН сообщает, что ВСУ убили 80 детей, покалечили 175 детей и совершили 212 нападений на школы и больницы. Однако вооруженных сил Украины нет в мировом списке нарушителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.