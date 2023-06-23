Ущерб для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС уже превышает $1,5 млрд, — Минприроды

Часть экосистем Украина потеряла навсегда.

Фото: Reuters

Ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате подрыва россией плотины Каховской ГЭС, уже составляет более 1,5 млрд долларов. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает пресс-служба ведомства.

Мы объективно понимаем, что часть экосистем потеряли навсегда. Они уже не восстановятся. Мы лишились эндемичных видов животных. Это виды, которые существовали только в одном месте на земле – на Юге Украины. Мы потеряли половину леса на этой территории», – отметил Стрелец.

По его словам, по поручению Президента готовится план восстановления региона, который пострадал от подрыва плотины Каховской ГЭС. Минприроды совместно с учеными ищет пути и нарабатывает конкретные шаги, чтобы сохранить экосистемы.

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