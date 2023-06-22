В Одесской области не зафиксированы массовые вспышки инфекций, — ОВА

В Одесской области не зафиксированы массовые случаи инфекционных заболеваний, все случаи - в пределах сезонных показателей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Несмотря на постепенное улучшение состояния воды в акватории Черного моря, ее состояние все же далеко от нормы», - отметил Кипер.
Руководитель ОВА напомнил, что купание в море и рыбалка строго запрещены, кроме возбудителей инфекций в воде остается минная опасность.
«Ситуация контролируемая и прогнозируемая, но зависит от каждого из нас. Особо внимательно прошу следить за детьми!» – призвал председатель ОВА.
Раньше мы писали, что на одесских рынках массово проверяют рыбу.
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