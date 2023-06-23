Збитки для довкілля від підриву Каховської ГЕС вже перевищують $1,5 млрд, — Міндовкілля

Частину екосистем Україна втратила назавжди.

Фото: Reuters

Збитки, завдані довкіллю України внаслідок підриву росією греблі Каховської ГЕС, вже становлять понад 1,5 млрд доларів. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає пресслужба відомства.

«Ми об’єктивно розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди. Вони вже не відновляться. Ми втратили ендемічні види тварин. Це види, які існували лише в одному місці на землі – на Півдні України. Ми втратили половину лісу на цій території», – зазначив Стрілець.

За його словами, наразі за дорученням Президента готується план відновлення регіону, який постраждав від підриву греблі Каховської ГЕС. Міндовкілля спільно із науковцями шукає шляхи і напрацьовує конкретні кроки, щоб зберегти екосистеми.

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