ООН внесла росію в список ганьби за вбивства українських дітей і використання їх як живого щита

Росіяни вбили 136, покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні.

Фото: armyinform.com.ua

Організація Об'єднаних Націй внесла росію в список ганьби за вбивства українських дітей і використання їх як живого щита. Про це повідомляє Sky News.

Є підтверджені дані, що армія рф та пов’язані з нею угруповання здійснили вбивство 136 дітей в Україні минулого року, йдеться у звіті Ради Безпеки ООН.

ООН також підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно зі звітом, 91 дитину використовували як живий щит.

Також ООН повідомляє, що ЗСУ вбили 80 дітей, покалічили 175 дітей і здійснили 212 нападів на школи та лікарні. Проте Збройних сил України немає у світовому списку порушників.

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