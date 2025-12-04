У Києві сімейство привласнило понад 2 млн грн на «Mavic» для військових

Організаторка та її спільник втекли за кордон, матір підозрюваної затримали у столиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 30-річній жінці, її матері та знайомому повідомлено про підозри у шахрайському заволодінні коштами, які покупці перераховували для закупівлі дронів. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Слідство встановило, що організаторка схеми представлялася у Telegram-каналі для волонтерів надійним постачальником безпілотників з-за кордону та шукала охочих придбати БпЛА. До співпраці вона залучила свою матір і знайомого підприємця. Покупцям обіцяли придбати за кордоном дрони «Mavic». Улітку 2024 року на рахунки цих ФОПів перерахували понад 2 млн грн.

Чоловік, який планував передати безпілотники одному з підрозділів ЗСУ, а також приватна компанія, що підтримує військових, обіцяних дронів не отримали. Після того як клієнти почали сумніватися у правдивості пояснень, організаторка та її 28-річний спільник виїхали за кордон.

Обом заочно повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України — у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Матері підозрюваної повідомлено про підозру у Києві, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського управління поліції.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді та не встановлено обвинувальним вироком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.