В Киеве семья присвоила более 2 млн грн на «Mavic» для военных

21:44, 4 декабря 2025
Организатор и ее сообщник сбежали за границу, мать подозреваемой задержали в столице.
В Киеве семья присвоила более 2 млн грн на «Mavic» для военных
В Киеве 30-летней женщине, ее матери и знакомому сообщено о подозрении в мошенническом завладении средствами, которые покупатели перечисляли для закупки дронов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Следствие установило, что организатор схемы представлялась в Telegram-канале для волонтеров надежным поставщиком беспилотников из-за рубежа и искала желающих приобрести БПЛА. К сотрудничеству она привлекла свою мать и знакомого предпринимателя. Покупателям обещали приобрести за границей дроны «Mavic». Летом 2024 года на счета этих ФЛП перечислили более 2 млн грн.

Мужчина, который планировал передать беспилотники одному из подразделений ВСУ, а также частная компания, поддерживающая военных, обещанных дронов не получили. После того как клиенты начали сомневаться в правдивости объяснений, организатор и ее 28-летний сообщник уехали за границу.

Обоим заочно сообщено о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 190 УК Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, в крупных и особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Матери подозреваемой сообщено о подозрении в Киеве, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Досудебное расследование проводят следователи Подольского управления полиции.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде и не установлена обвинительным приговором.

