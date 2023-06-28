Україна готова до переговорів з Євросоюзом про членство, — Зеленський

Країна готова до переговорів із ЄС про повноправне членство.

Україна готова до переговорів із Європейським Союзом про повноправне членство. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пленарному засіданні Верховної Ради 28 червня.

«Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Цього року маємо відкрити діалог про повноправне членство. Україна до цього готова», - сказав глава держави.

Раніше у Єврокомісії пояснили, коли Україна може стати членом ЄС і чи є цьому перешкоди.

Додамо, що у ЄС хочуть створити новий фонд підтримки України до 2027 року.

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