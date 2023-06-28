Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса в Украине

Глава государства объяснил это необходимостью доступной ментальной и физической реабилитации, в частности, для воинов и ветеранов.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 28 июня.

Глава государства объяснил это необходимостью доступной ментальной и физической реабилитации, в частности, для воинов и ветеранов. Должны быть соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство с учетом лучших мировых практик.

«Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса», — заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что Рада планирует до конца лета 2023 года рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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