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Радикальна реформа: Зеленський пообіцяв податкову без податківців і митницю без митників

15:30, 28 червня 2023
За словами Президента, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.
Радикальна реформа: Зеленський пообіцяв податкову без податківців і митницю без митників
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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.  Про це глава держави під час виступу в Верховній Раді 28 червня.

«Наша мета – податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури», – сказав Президент.

За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.

При цьому, президент вчергове підтвердив, що хотів би знизити податки. Але це, за його словами, потягне посилену відповідальність.

«Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе ... зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність», – сказав Президент.

Водночас глава держави також підтвердив свої слова, що такі зміни мають відбутися вже після війни, оскільки зараз, «у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами», Україна собі цього дозволити не може.

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