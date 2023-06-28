$2500 за допомогу росіянці в отриманні посвідки на тимчасове проживання в Україні: у Києві повідомлено про підозру адвокату

За даними слідства, адвокат підбурював клієнтку до надання неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів службовим особам ДМС України за позитивне вирішення цього питання.

У Києві повідомлено про підозру адвокату у підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі ДМС України за видачу документу дозвільного характеру (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний надавав правову допомогу громадянці рф у оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні.

До цього вказана громадянка неодноразово отримувала відмову Державної міграційної служби України у задоволенні поданих нею заяв.

Також суд їй відмовив у задоволенні відповідного позову до ДМС України.

Будучи обізнаним про вказані рішення, адвокат підбурював клієнтку до надання неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів службовим особам ДМС України за позитивне вирішення цього питання», — йдеться у повідомленні.

Тривають заходи із встановлення спільників підозрюваного, у тому числі серед службових осіб ДМС України.

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