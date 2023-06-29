Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Нацбанк посилив вимоги для переказу коштів через термінали самообслуговування

З 1 серпня квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати підтримали створення двомісячного запасу бензину та дизелю

07:30, 29 червня 2023
Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт про створення двомісячного резерву нафти та нафтопродуктів.
Депутати підтримали створення двомісячного запасу бензину та дизелю
Фото: pixabay.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №9024-д авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» та опозиції серед яких голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, яким між іншим пропонується створити мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, яких має вистачати на 61 день.

Законопроєктом пропонується встановити, що для забезпечення підвищеного рівня безпеки та сталого постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, а також з метою впровадження надійного та прозорого механізму постачання нафти та нафтопродуктів, який ґрунтується на принципі солідарності Договірних Сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, створюються мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Рішення щодо кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів у випадках, передбачених законодавством України, ухвалює Кабінет міністрів.

Мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які повинні зберігатися під час кризової ситуації, має вистачати на 61 день середньодобового внутрішнього споживання. При цьому визначено, що нафта та/або нафтопродукти зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів можуть бути передані у заставу з метою отримання банківської гарантії. Створення інших обтяжень мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів правами третіх осіб, а також звернення стягнення на них за зобов’язаннями будь-яких осіб не допускається.

Порядок створення, управління та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зберігати мінімальні запаси ринку, в разі ухвалення законопроєкту, будуть компанії-оператори, а також компанії, які реалізують бензин та інші нафтопродукти. При цьому забороняється передавати на зберігання мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів компаніям, стосовно яких застосовані санкції.

У разі, якщо власники АЗС не будуть формувати резерви нафти та нафтопродуктів, з них буде стягнуто 25% ринкової вартості мінімальних запасів палива.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на бензин та скраплений газ.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва