Депутати підтримали створення двомісячного запасу бензину та дизелю

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт про створення двомісячного резерву нафти та нафтопродуктів.

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Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №9024-д авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» та опозиції серед яких голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, яким між іншим пропонується створити мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, яких має вистачати на 61 день.

Законопроєктом пропонується встановити, що для забезпечення підвищеного рівня безпеки та сталого постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, а також з метою впровадження надійного та прозорого механізму постачання нафти та нафтопродуктів, який ґрунтується на принципі солідарності Договірних Сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, створюються мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Рішення щодо кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів у випадках, передбачених законодавством України, ухвалює Кабінет міністрів.

Мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які повинні зберігатися під час кризової ситуації, має вистачати на 61 день середньодобового внутрішнього споживання. При цьому визначено, що нафта та/або нафтопродукти зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів можуть бути передані у заставу з метою отримання банківської гарантії. Створення інших обтяжень мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів правами третіх осіб, а також звернення стягнення на них за зобов’язаннями будь-яких осіб не допускається.

Порядок створення, управління та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зберігати мінімальні запаси ринку, в разі ухвалення законопроєкту, будуть компанії-оператори, а також компанії, які реалізують бензин та інші нафтопродукти. При цьому забороняється передавати на зберігання мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів компаніям, стосовно яких застосовані санкції.

У разі, якщо власники АЗС не будуть формувати резерви нафти та нафтопродуктів, з них буде стягнуто 25% ринкової вартості мінімальних запасів палива.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на бензин та скраплений газ.

Автор: Ярослав Конощук

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