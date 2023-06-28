Тарифы на коммунальные услуги: на сколько увеличатся платежки и как сэкономить

Летом сумма в платежках за электроэнергию вырастет примерно на 250 гривен.

Фото: brovary.net.ua

Летом украинцам придется платить больше, чем некоторые коммунальные услуги. Об этом сообщает Эспрессо.

Так, Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. Необходимость повышения тарифов Галущенко объяснил потребностью в деньгах восстановление поврежденных энергообъектов. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

Электроэнергия

До 1 июня тариф для потребителей, использующих до 250 кВт-ч в месяц, составлял 1,44 грн/кВт-ч, а для украинцев, использующих более 250 кВт-ч, он достигал 1,68 грн/кВт-ч.

В платежках за июнь, которые украинцы получат в июле, свет сосчитают по 2,64 грн/кВт-час. Новый тариф не зависит от объемов потребления, как это было раньше. При этом регулятор просил установить больший тариф – 2,88 грн/кВт-ч, но правительство на это не согласилось.

Сумма в платежках за электроэнергию вырастет примерно на 250 гривен.

Экономить на электроэнергии украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. В ночное время с 23:00 до 7:00 потребление тарифицируется иначе. Если больше пользоваться электроэнергией в темное время суток, платежи за свет будут меньше.

Холодная вода

10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине. По информации регулятора, тарифы будут расти в два этапа.

«Что касается изменения размера тарифов, то на первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает: как повлияет рост тарифов на платежки потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия у людей счетчиков.

«В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время окончательное решение не принято.

Газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году пообещал, что правительство не будет повышать тарифы на голубое топливо до конца действия правового режима военного положения.

Большинство украинцев являются клиентами Нафтогаза и платят за услуги газоснабжения по тарифу, действовавшему до полномасштабного вторжения России в Украину. Пока это 7,96 грн/куб.м. Тариф действовал до апреля 2023 г. и был продлен автоматически еще на год.

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