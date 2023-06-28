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Запрет на наличку в Украине для борьбы с коррупцией: в Нацбанке рассказали, готовы ли воплощать идею Ростислава Шурмы

16:05, 28 июня 2023
Ранее заместитель руководителя Офиса Президенту Ростислав Шурма предложил отменить обращение наличной валюты в Украине
Запрет на наличку в Украине для борьбы с коррупцией: в Нацбанке рассказали, готовы ли воплощать идею Ростислава Шурмы
Источник фото: delo.ua
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Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на недавней лондонской конференции Ukraine Recovery Conference предложил запретить в Украине обращение наличной валюты, а все расчеты проводить исключительно онлайн или картами.

«Мы это обсуждаем. Я не могу сказать вам, что мы это сделаем. Но это очень глубокие и серьезные дискуссии с нашей командой, премьер-министрами, Президентом. Мы можем быть первой полностью cashless-экономикой.

Мы считаем, что это будет очень эффективным инструментом ликвидации 95-99% всех случаев коррупции в стране, если не будет никаких наличных денег. В ближайшие месяцы мы представим дорожную карту, будем ли мы это делать или нет. Я считаю, что решение будет «да», – цитируют его СМИ.

Напомним, ранее Ростислав Шурма предлагал ввести безналичную покупку подакцизных товаров (бензина, алкоголя, сигарет).

«Это для того, чтобы эта вся система заработала, это перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой», - сказал Шурма.

В свою очередь, первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга 28 июня заявила, что украинская банковская система готова к отказу от наличности.

«Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности готова к этому», – пояснила она.

Вместе с тем, как подчеркнула Рожкова, она не знает ни одной страны мира, которая полностью отказалась бы от наличных денег.

«Даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось», – добавила Рожкова.

Автор: Наталья Мамченко

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