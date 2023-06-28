Відбір нових суддів та перевірка вже діючих суддів повинні відбуватися прозоро, – посли G7

Посли країн G7 розповіли членам ВККС, чого очікують від нового складу Комісії.

Посли країн G7 на зустрічі з членами ВККС

Посли країн G7 27 червня 2023 року відвідали будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів та провели зустріч з членами ВККС.

Посли G7 коротко повідомили про результати зустрічі у Twitter.

«Посли G7 зустрілися з новопризначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб привітати їх із вступом на посаду і підкреслити нашу підтримку їхньої роботи як невід’ємної частини судової реформи в Україні.

Ми наголосили на важливості відновлення прозорого та заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки діючих суддів. Ми також привітали їхню відданість тісній співпраці з Громадською радою доброчесності, після того, як вона буде сформована», - зазначено у Twitter G7.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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