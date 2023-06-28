Отбор новых судей и проверка уже действующих судей должны происходить прозрачно, – послы G7

Послы стран G7 рассказали членам ВККС, чего ждут от нового состава Комиссии.

Послы стран G7 на встрече с членами ВККС

Послы стран G7 27 июня 2023 года посетили здание Высшей квалификационной комиссии судей и провели встречу с членами ВККС.

Послы G7 кратко сообщили о результатах встречи в Twitter.

«Послы G7 встретились с новоназначенными членами Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы поздравить их со вступлением в должность и подчеркнуть нашу поддержку их работы как неотъемлемой части судебной реформы в Украине.

Мы отметили важность восстановления прозрачного и основанного на заслугах отбора новых судей и проверки действующих судей. Мы также приветствовали их преданность тесному сотрудничеству с Общественным советом добропорядочности после того, как он будет сформирован», - говорится в Twitter G7.

Автор: Вячеслав Хрипун

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