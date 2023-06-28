Евросоюз ратифицировал Стамбульскую конвенцию по предотвращению насилия против женщин

ЕС после длительного процесса ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями.

В среду, 28 июня, Европейский Союз ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями, известной также как Стамбульская конвенция. Об этом сообщила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Она приветствовала завершение процедуры со стороны ЕС, отметив, что это хороший день для Европы.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер по предотвращению такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

Ранее мы писали, что Евросоюз присоединяется к Стамбульской конвенции по предотвращению насилия против женщин.

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