Євросоюз ратифікував Стамбульську конвенцію щодо запобігання насильства проти жінок

ЄС після тривалого процесу ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

У середу, 28 червня, Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відому також як Стамбульська конвенція. Про це повідомила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона привітала завершення процедури з боку ЄС, зазначивши, що це «хороший день для Європи».

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.

Раніше ми писали, що Євросоюз приєднується до Стамбульської конвенції щодо запобігання насильства проти жінок.

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