Володимир Мазурок полишить посаду проректора Національної школи суддів

ВККС розгляне питання звільнення Володимира Мазурка за власним бажанням.

12 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) розгляне питання щодо звільнення Володимира Мазурка з посади проректора Національної школи суддів України у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

Нагадаємо, що Володимир Мазурок займає посаду проректор по забезпеченню організаційної діяльності із січня 2012 року. Зокрема координує діяльність відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

У 2008-2010 роках він був суддею Верховного Суду України.

Автор: Наталя Мамченко

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