У Києві зловмисники незаконно привласнили підприємство для забезпечення шкільних їдалень вартістю 200 млн гривень

Прокуратура через суд повертає місту базове підприємство для забезпечення шкільних їдалень, яке було незаконно зареєстроване за фізичною особою.

Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура через суд повертає місту базове підприємство для забезпечення шкільних їдалень вартістю 200 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, зловмисники на підставі підроблених документів та договору купівлі-продажу зареєстрували за фізичною особою право власності на об’єкт незавершеного будівництва по проспекту Георгія Гонгадзе у м. Києві.

Мова йде про базове підприємство для забезпечення шкільних їдалень загальною площею понад 3 600 кв. м.

У прокуратурі зазначають, що заволодівши підприємством, ділки неодноразово відчужували його на користь третіх осіб з метою приховання злочину та ускладнення процесу повернення майна законному власнику – територіальній громаді м. Києва.



З метою відновлення порушених прав столичної громади Шевченківська окружна прокуратура м. Києва заявила позов до суду про визнання недійсними правочинів, скасування державної реєстрації та витребування до комунальної власності нерухомого майна.



У межах кримінального провадження на вказаний об’єкт накладено арешт та встановлюються особи, причетні до вчинення злочину для притягнення їх до відповідальності.

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