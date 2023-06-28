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  1. В Украине

В Киеве злоумышленники незаконно присвоили предприятие для обеспечения школьных столовых стоимостью 200 млн гривен

20:19, 28 июня 2023
Прокуратура через суд возвращает городу базовое предприятие для обеспечения школьных столовых, которое было незаконно зарегистрировано физическим лицом.
В Киеве злоумышленники незаконно присвоили предприятие для обеспечения школьных столовых стоимостью 200 млн гривен
Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Прокуратура через суд возвращает городу базовое предприятие для обеспечения школьных столовых стоимостью 200 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, злоумышленники на основании поддельных документов и договора купли-продажи зарегистрировали за физическим лицом право собственности на объект незавершенного строительства по проспекту Георгия Гонгадзе в Киеве.

Речь идет о базовом предприятии для обеспечения школьных столовых общей площадью более 3600 кв. м.

В прокуратуре отмечают, что завладев предприятием, дельцы неоднократно отчуждали его в пользу третьих лиц с целью сокрытия преступления и усложнения процесса возврата имущества законному собственнику – территориальному обществу г. Киева.
 
С целью восстановления нарушенных прав столичной общины Шевченковская окружная прокуратура г. Киева подала иск в суд о признании недействительными сделок, отмене государственной регистрации и истребовании в коммунальную собственность недвижимого имущества.
 
В рамках уголовного производства на указанный объект наложен арест и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления для привлечения их к ответственности.

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