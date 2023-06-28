В Киеве злоумышленники незаконно присвоили предприятие для обеспечения школьных столовых стоимостью 200 млн гривен

Прокуратура через суд возвращает городу базовое предприятие для обеспечения школьных столовых, которое было незаконно зарегистрировано физическим лицом.

Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура через суд возвращает городу базовое предприятие для обеспечения школьных столовых стоимостью 200 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



По данным следствия, злоумышленники на основании поддельных документов и договора купли-продажи зарегистрировали за физическим лицом право собственности на объект незавершенного строительства по проспекту Георгия Гонгадзе в Киеве.



Речь идет о базовом предприятии для обеспечения школьных столовых общей площадью более 3600 кв. м.



В прокуратуре отмечают, что завладев предприятием, дельцы неоднократно отчуждали его в пользу третьих лиц с целью сокрытия преступления и усложнения процесса возврата имущества законному собственнику – территориальному обществу г. Киева.



С целью восстановления нарушенных прав столичной общины Шевченковская окружная прокуратура г. Киева подала иск в суд о признании недействительными сделок, отмене государственной регистрации и истребовании в коммунальную собственность недвижимого имущества.



В рамках уголовного производства на указанный объект наложен арест и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления для привлечения их к ответственности.

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