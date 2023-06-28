Владимир Мазурок покинет должность проректора Национальной школы судей

ВККС рассмотрит вопрос увольнения Владимира Мазурка по собственному желанию.

12 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) рассмотрит вопрос об увольнении Владимира Мазурка с должности проректора Национальной школы судей Украины в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что Владимир Мазурок занимает должность проректора по обеспечению организационной деятельности с января 2012 года. В частности, координирует деятельность отдела специальной подготовки кандидатов на должность судьи.

В 2008-2010 он был судьей Верховного Суда Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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