Швейцарія не дозволила компанії Ruag SA реекспорт в Україну майже сотні танків Leopard 1 A5

Уряд Швейцарії відхилив запит концерну Ruag SA щодо продажу майже сотні танків Leopard 1 A5.

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Швейцарія відхилила запит на продаж майже сотні танків Leopard 1 Україні. Про це йдеться у комюніке швейцарського уряду.

Зазначається, що компанія Ruag SA мала намір передати Україні 96 танків Leopard 1 A5.

Однак уряд Швейцарії не дозволив реекспорт на підставі законодавства про нейтралітет.

У Федеральній раді Швейцарії пояснили, що дозвіл на продаж суперечив би Закону про військові матеріали та спричинив би зміни політики нейтралітету країни.



Зазначені танки наразі зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Звідти їх мали відправити до Німеччини на модернізацію, а потім передати Україні як військову допомогу.

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