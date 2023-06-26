Хабар у 2,4 млн грн від бізнесмена-волонтера: повідомлено про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку

Також підозру отримали два заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

У понеділок, 26 червня, повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

«За даними слідства, особи висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України.

Голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування за вказаними фактами розпочато за заявою громадянина, у якого посадовці вимагали неправомірну вигоду.

Слідчі дії тривають.

Раніше ми писали, що НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка на отриманні хабаря.

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